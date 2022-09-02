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منتخب السعودية للناشئين يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب

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طلال حاجي صاحب الثلاثية

منتخب السعودية للناشئين يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب

العربية. نت

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تأهل المنتخب السعودي للناشئين إلى نصف نهائي كأس العرب تحت 17 عاما، بعد تغلبه على العراق بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما، مساء يوم الجمعة، على أرضية ملعب مستغانم في وهران الجزائرية.

وتقدم منتخب العراق في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، وتمكن نواف الجدعاني من إدارك التعادل للسعودية في الدقيقة 28، ثم سجل زميله طلال حاجى الهدف الثاني للأخضر في خواتيم الشوط الأول.

وعزز طلال حاجي تقدم المنتخب السعودي بهدف ثالث في الدقيقة 58، قبل أن يحرز الهدف الثالث الشخصي له في اللقاء والرابع للأخضر في الدقيقة 67.

وسيلاقي منتخب السعودية مستضيف البطولة الجزائر، يوم الاثنين، في الدور قبل النهائي.

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