4 أندية سعودية على رأس أغلى أندية آسيا.. والنصر يتصدر

تواجدت 4 فرق سعودية على رأس قائمة أغلى أندية قارة آسيا من ناحية القيمة السوقية، بعدما تواجد النصر والهلال واتحاد جدة إضافة إلى الشباب في المراتب الأولى.

وأغلقت، صباح يوم الجمعة، فترة الانتقالات الصيفية، وشهد اليوم الأخير عدة انتقالات على مستوى العالم.

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وتواجد النصر السعودي في صدارة قائمة أغلى الأندية الآسيوية كقيمة سوقية، بعدما بلغت قيمته "64.03 مليون يورو"، وساهمت الصفقات الجديدة للفريق العاصمي في ارتفاع قيمته السوقية، بعد تعاقده في الصيف مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا والظهير الأيسر الإيفواري غيسيلان كونان إضافة إلى البرازيلي لويز غوستافو، وهو ما أضاف حوالي 13 مليون يورو لقيمة الفريق، حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير والمختص في قيمة اللاعبين والأندية، علما أن البرازيلي تاليسكا يعد صاحب أعلى قيمة في الفريق "13 مليون يورو".

وحل الهلال ثانيا في القارة بقيمة بلغت "60.97" مليون يورو، على الرغم من أن الفريق لم يبرم أي صفقة في الصيف بسبب إيقافه من التعاقدات على خلفية قضية محمد كنو، ويعد نجمه البرازيلي ماتيوس بيريرا الأغلى كقيمة سوقية "11 مليون يورو".

وتواجد اتحاد جدة ثالثا بـ "36.28 مليون يورو"، والذي تمكن من ضم الأنغولي هيلدر كوستا والمصري طارق حامد إلى صفوفه في الفترة الماضية، ويتصدر مهاجمه البرازيلي رومارينيو قائمة الفريق "6 ملايين يورو" كأعلى قيمة.

فيما حل الشباب في المرتبة الرابعة على مستوى قارة آسيا "35.60 مليون يورو" بفارق قريب عن اتحاد جدة، وأبرم الفريق عدة صفقات أبرزها البولندي غريغورز كريشوياك الذي يعد صاحب أعلى قيمة في النادي تبلغ "8 ملايين يورو"، كما ضم الإسباني سانتي مينا والغابوني أرون بوبيندزا، إضافة إلى الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونغ جيو.

وشهدت قائمة أغلى 10 آسيوية من ناحية القيمة السوقية، تواجد فريق سعودي آخر، هو الاتفاق "31.23 مليون يورو" الذي تواجد سادسا، فيما احتل شنغهاي بورت المركز الخامس "33.73 مليون يورو"، وسابعا الدحيل القطري "30.85 مليون يورو" ثم ثلاثة أندية إماراتية، بداية من الشارقة "29.44 مليون يورو" والعين في المرتبة التاسعة "27.79 مليون يورو"، ثم الجزيرة عاشرا "27.02 مليون يورو".