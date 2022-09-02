.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

4 أندية سعودية على رأس أغلى أندية آسيا.. والنصر يتصدر

  • الخط
لقاء سابق للنصر أمام الوحدة بالدوري السعودي

4 أندية سعودية على رأس أغلى أندية آسيا.. والنصر يتصدر

دبي - عبدالملك الجزولي

نشر في: آخر تحديث:

تواجدت 4 فرق سعودية على رأس قائمة أغلى أندية قارة آسيا من ناحية القيمة السوقية، بعدما تواجد النصر والهلال واتحاد جدة إضافة إلى الشباب في المراتب الأولى.

وأغلقت، صباح يوم الجمعة، فترة الانتقالات الصيفية، وشهد اليوم الأخير عدة انتقالات على مستوى العالم.

تاليسكا أغلى لاعب في النصر
تاليسكا أغلى لاعب في النصر

وتواجد النصر السعودي في صدارة قائمة أغلى الأندية الآسيوية كقيمة سوقية، بعدما بلغت قيمته "64.03 مليون يورو"، وساهمت الصفقات الجديدة للفريق العاصمي في ارتفاع قيمته السوقية، بعد تعاقده في الصيف مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا والظهير الأيسر الإيفواري غيسيلان كونان إضافة إلى البرازيلي لويز غوستافو، وهو ما أضاف حوالي 13 مليون يورو لقيمة الفريق، حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير والمختص في قيمة اللاعبين والأندية، علما أن البرازيلي تاليسكا يعد صاحب أعلى قيمة في الفريق "13 مليون يورو".

بيريرا في مباراة الهلال الأخيرة
بيريرا في مباراة الهلال الأخيرة

وحل الهلال ثانيا في القارة بقيمة بلغت "60.97" مليون يورو، على الرغم من أن الفريق لم يبرم أي صفقة في الصيف بسبب إيقافه من التعاقدات على خلفية قضية محمد كنو، ويعد نجمه البرازيلي ماتيوس بيريرا الأغلى كقيمة سوقية "11 مليون يورو".

فريق الاتحاد ويظهر في الصورة رومارينيو
فريق الاتحاد ويظهر في الصورة رومارينيو

وتواجد اتحاد جدة ثالثا بـ "36.28 مليون يورو"، والذي تمكن من ضم الأنغولي هيلدر كوستا والمصري طارق حامد إلى صفوفه في الفترة الماضية، ويتصدر مهاجمه البرازيلي رومارينيو قائمة الفريق "6 ملايين يورو" كأعلى قيمة.

فريق الشباب
فريق الشباب

فيما حل الشباب في المرتبة الرابعة على مستوى قارة آسيا "35.60 مليون يورو" بفارق قريب عن اتحاد جدة، وأبرم الفريق عدة صفقات أبرزها البولندي غريغورز كريشوياك الذي يعد صاحب أعلى قيمة في النادي تبلغ "8 ملايين يورو"، كما ضم الإسباني سانتي مينا والغابوني أرون بوبيندزا، إضافة إلى الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونغ جيو.

صورة ضوئية من موقع ترانسفير ماركت لقائمة أغلى 10 أندية في آسيا
صورة ضوئية من موقع ترانسفير ماركت لقائمة أغلى 10 أندية في آسيا

وشهدت قائمة أغلى 10 آسيوية من ناحية القيمة السوقية، تواجد فريق سعودي آخر، هو الاتفاق "31.23 مليون يورو" الذي تواجد سادسا، فيما احتل شنغهاي بورت المركز الخامس "33.73 مليون يورو"، وسابعا الدحيل القطري "30.85 مليون يورو" ثم ثلاثة أندية إماراتية، بداية من الشارقة "29.44 مليون يورو" والعين في المرتبة التاسعة "27.79 مليون يورو"، ثم الجزيرة عاشرا "27.02 مليون يورو".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل يخسر سوناك رئاسة وزراء بريطانيا بسبب أصوله الهندية؟ هل يخسر سوناك رئاسة وزراء بريطانيا بسبب أصوله الهندية؟
اكتشف المزيد