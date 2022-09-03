التعاون يخطف النصر في الوقت القاتل

فاز التعاون على ضيفه النصر 1 - صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وسجل سميحان النابت هدف المباراة الوحيد للتعاون في الدقيقة الثانية عشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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ورفع التعاون رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد النصر عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.