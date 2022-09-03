الهلال يفتتح الجولة الثالثة بمواجهة الفتح

تفتتح مساء يوم الأحد منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم، عندما يحل الهلال ضيفا ثقيلا على الفتح.

ويشهد استاد ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، المباراة المقدمة من الأسبوع الثالث، بسبب ارتباط الهلال بخوض مباراة كأس "سوبر لوسيل" أمام الزمالك، الجمعة المقبل.

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ويتطلع الهلال إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا، بعدما تفوق في أول جولتين على الخليج 2-0 وبذات النتيجة أمام الفيحاء.

بدوره، يملك الفتح 3 نقاط في رصيده، بعد فوزه في الجولة الماضية على الباطن بخماسية نظيفة، علما بأنه خسر مباراة افتتاح الدوري بثنائية دون مقابل ضد التعاون.