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هدف قاتل يمنح ضمك فوزاً مثيراً على الخليج

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ضمك الخليج
فرحة ضمك بالهدف الثاني

هدف قاتل يمنح ضمك فوزاً مثيراً على الخليج

الرياض - د ب أ

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فاز ضمك على الخليج 2 - 1، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم (دوري روشن).

وسجل منصور حمزي الهدف الأول لضمك في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل زميله عبد القادر بدران هدف التعادل للخليج بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل دوماجوج أنتوليتش الهدف الثاني لضمك من ضربة جزاء.

ورفع ضمك رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، فيما يحتل الخليج المركز الثالث عشر بدون رصيد من النقاط.

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