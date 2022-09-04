اتحاد جدة يتعادل مع الاتفاق سلبياً

خيم التعادل السلبي على مواجهة الاتحاد والاتفاق ،يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن ).

وشهدت المباراة تعرض يوسف نياكاتي لاعب الاتفاق للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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ورفع الاتحاد رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس، فيما حصد الاتفاق النقطة الأولى له هذا الموسم ليحتل المركز الحادي عشر.