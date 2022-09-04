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الهلال يكرر عقدة إشبيلية لبيتروس

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بيتروس خلال مباراة الفتح والهلال يوم الأحد

الهلال يكرر عقدة إشبيلية لبيتروس

دبي - عبدالملك الجزولي

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بات الهلال أكثر فريق تذوق بيتروس، لاعب الفتح، الهزيمة أمامه، بعدما تعرض اللاعب البرازيلي للهزيمة الخامسة ضد فريق العاصمة السعودية.

وتفوق الهلال بهدف دون مقابل على الفتح، يوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن).

بيتروس أمام الهلال مع النصر
بيتروس أمام الهلال مع النصر

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه لوسيانو فييتو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

وخاض لاعب خط الوسط مباراته العاشرة أمام الهلال، يوم الأحد، وتذوق الهزيمة الخامسة، ليصبح أكثر فريق يخسر أمامه خلال مسيرته الاحترافية بالتساوي مع إشبيلية الإسباني.

ولعب البالغ من العمر "33 عاما" 10 مباريات ضد الهلال، 8 بقميص النصر، فاز في 4 مناسبات، وخسر 3 مرات، وتعادل في مواجهة واحدة، ومع الفتح خاض مباراتين وتعثر في المرتين أمام الهلال.

بيتروس بقميص ريال بيتيس ضد إشبيلية
بيتروس بقميص ريال بيتيس ضد إشبيلية

وكان إشبيلية الإسباني أكثر فريق خسر أمامه بيتروس الذي انتقل إلى الدوري السعودي صيف 2018، حيث خاض أمامه 6 مباريات بقميص ريال بيتيس، تعادل مرة واحدة مقابل 5 هزائم.

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