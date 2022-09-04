فييتو يخرج الهلال من مأزق الفتح

انفرد فريق الهلال بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن) عقب فوزه على مضيفه الفتح 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثالثة من المسابقة.
ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه لوسيانو فييتو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.
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ورفع الهلال رصيده إلى تسع نقاط، في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، فيما توقف رصيد الفتح عند ثلاث نقاط في المركز السابع.
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