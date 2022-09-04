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فييتو يخرج الهلال من مأزق الفتح

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فييتو الهلال الفتح
لقطة هدف فييتو في الفتح

فييتو يخرج الهلال من مأزق الفتح

الرياض - د ب أ

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انفرد فريق الهلال بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن) عقب فوزه على مضيفه الفتح 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثالثة من المسابقة.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه لوسيانو فييتو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

ورفع الهلال رصيده إلى تسع نقاط، في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، فيما توقف رصيد الفتح عند ثلاث نقاط في المركز السابع.

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