نياكاتي يكشف تفاصيل قضيته ضد اتحاد جدة

كشف يوسف نياكاتي، مهاجم الاتفاق السعودي، أنه رفع قضية ضد ناديه السابق اتحاد جدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مما أدى إلى منع الفريق الغربي من التعاقدات لعدم سداد مستحقاته.
ونشر المهاجم الفرنسي توضيحا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، قال عبره: لتجنب التكهنات، أؤكد أن لدي قضية معلقة في "فيفا" مع نادي الاتحاد.
وأضاف: صدر بالفعل قرار نهائي وملزم للأطراف، نظرا لأن النادي لم ينفذ القرار، فإن "فيفا" منع الاتحاد من التعاقدات، وسيتم رفع القرار عندما يتم سداد مستحقاتي.
وواصل نياكاتي: هذا هو البيان الوحيد الذي أريد قوله بشأن هذا الأمر، لذا يرجى احترام خصوصيتي ونيتي.
وكان نياكاتي قد انتقل إلى الاتحاد في 30 أغسطس 2021 قادما من صفوف الوحدة على سبيل الإعارة، ولعب مع الفريق 8 مباريات ولم يسجل أي هدف معه بالدوري، وفي يناير الماضي عاد إلى الوحدة الذي باعه في الانتقالات الماضية إلى الاتفاق.
-
اتحاد جدة ينهي تعاقده مع نياكاتيأعلن نادي اتحاد جدة، يوم الثلاثاء، علاقته التعاقدية مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.وقال النادي السعودي في بيان صحافي: ... رياضة سعودية
-
الوحدة يعود للانتصارات بـ "هاتريك" نياكاتيحقق الوحدة فوزاً كبيراً أمام مضيفه الفيصليبـ 4-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان ... رياضة
-
اتحاد جدة يضم نياكاتي إلى صفوفهأعلن اتحاد جدة، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادما من فريق الوحدة.وبرز صاحب الـ ... رياضة سعودية