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نياكاتي يكشف تفاصيل قضيته ضد اتحاد جدة

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نياكاتي في صورة سابقة

نياكاتي يكشف تفاصيل قضيته ضد اتحاد جدة

العربية. نت

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كشف يوسف نياكاتي، مهاجم الاتفاق السعودي، أنه رفع قضية ضد ناديه السابق اتحاد جدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مما أدى إلى منع الفريق الغربي من التعاقدات لعدم سداد مستحقاته.

ونشر المهاجم الفرنسي توضيحا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، قال عبره: لتجنب التكهنات، أؤكد أن لدي قضية معلقة في "فيفا" مع نادي الاتحاد.

بيان اللاعب عبر حسابه على إنستغرام
بيان اللاعب عبر حسابه على إنستغرام

وأضاف: صدر بالفعل قرار نهائي وملزم للأطراف، نظرا لأن النادي لم ينفذ القرار، فإن "فيفا" منع الاتحاد من التعاقدات، وسيتم رفع القرار عندما يتم سداد مستحقاتي.

وواصل نياكاتي: هذا هو البيان الوحيد الذي أريد قوله بشأن هذا الأمر، لذا يرجى احترام خصوصيتي ونيتي.

وكان نياكاتي قد انتقل إلى الاتحاد في 30 أغسطس 2021 قادما من صفوف الوحدة على سبيل الإعارة، ولعب مع الفريق 8 مباريات ولم يسجل أي هدف معه بالدوري، وفي يناير الماضي عاد إلى الوحدة الذي باعه في الانتقالات الماضية إلى الاتفاق.

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