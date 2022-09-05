"جزائية" تمنح أهلي جدة فوزه الأول في دوري يلو

حقق أهلي جدة أول انتصاراته في دوري يلو لأندية دوري الدرجة الاولى السعودي بفوزه على الخلود يوم الاثنين بهدف دون رد.

وانتظر أهلي جدة جولتين حتى يحقق فوزه الأول بعدما تعادل مع القيصومة في الجولة الأولى وخسر أمام الأخدود في الجولة الثانية.

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وسجل الجامايكي لويس غرابان هدف الأهلي من علامة الجزاء في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وتقدم أهلي جدة إلى المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما يحل الخلود خامساً برصيد 6 نقاط.