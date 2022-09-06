إيقاف مدافع الرائد 6 مباريات.. وتغريم رئيس الخليج

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء علاء الهمل رئيس نادي الخليج ونادي النصر كما أوقفت البرازيلي رينيه دوس سانتوس مدافع نادي الرائد 6 مباريات.

ونشر موقع الاتحاد السعودي القرارات: إيقاف رينيه دوس سانتوس لاعب نادي الرائد 6 مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه بالبصق تجاه لاعب الفريق المنافس وتغريمه 60 ألف ريال.

مادة اعلانية

وأضاف البيان: إلزام نادي النصر بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال بعد قيام جماهيره بإلقاء 3 علب مياه، وتغريم علاء الهمل رئيس نادي الخليج بمبلغ 60 ألف ريال بعد نشره تغريدات عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أثارت الرأي العام لتضمينها معلومات غير صحيحة وإخلاله بواجب السرية وفقاً للائحة الانضباط والأخلاق بالإضافة إلى تحذيره بعدم إثارة الرأي العام بنشر معلومات غير صحيحة وعدم الإخلال بواجب السرية وإفشاء أي معلومة متعلقة بملف منظور لدى اللجان القضائية للاتحاد.