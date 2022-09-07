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الاتحاد السعودي يعتمد إقامة دوري الرديف بمشاركة 7 أندية

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الاتحاد السعودي لكرة القدم
الدوري يقام بنظام الذهاب والإياب

الاتحاد السعودي يعتمد إقامة دوري الرديف بمشاركة 7 أندية

العربية.نت

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اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء إطلاق النسخة الأولى من دوري الرديف التنشيطي بمشاركة 7 فرق من أندية دوري روشن للمحترفين.

وتشارك أندية الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة في الدوري الجديد الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، إذ ستكون مبارياته متزامنة مع مباريات دوري روشن للمحترفين بمجموع 42 مباراة، كما يسمج لكل نادٍ بتسجيل 20 لاعباً في قائمة المباراة بشرط أن يكون اللاعب مسجلاً في قائمة الفريق الأول، كما يحق للاعبين المسجلين في كشوفات النادي بالدرجة الأدنى المشاركة في المباريات.

وستحصل الأندية المشاركة في الدوري على دعم مالي قدره 2 مليون ريال، إضافة إلى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها 2.825 مليون ريال إلى جانب زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبًا.

وسيتم السماح بإجراء عدد 5 تبديلات في المباراة الواحدة، فيما ستطبق العقوبات الانضباطية الخاصة بمباريات الدوري الرديف على نفس الدوري ولا تنتقل إلى البطولات الأخرى ما لم تقرر لجنة الانضباط خلاف ذلك، وهو الحال الذي ينطبق على البطاقات الملونة.

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