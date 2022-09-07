الدكتور خالد النمر: عودة بيتي قد تستغرق 3 أشهر

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب الفوارق بين أنواع التهابات غشاء التامور وكيفية التعامل معها والأسباب المؤدية لها مضيفا مدة العودة التي يحتاجها اللاعب المحترف للعودة إلى ممارسة الرياضة.
وكشف النمر خلال لقاء له مع "في المرمى": تغيرات الجو تعرض البشر إلى التهابات فيروسية تسبب آلام في الصدر وتكون أشبه بالسكين عند السعال وغيرها وفي هذا الوقت من العام تتزايد حالات التهاب التامور والغالبية منهم تكون إصابتهم بسبب التهابات فيروسية يعالج بعد أسبوعين، وبعض حالات التامور تسمح بممارسة اللاعبين المحترفين الرياضة بعد شهر من الإصابة والغالبية بعد 3 أشهر.
واختتم النمر: الالتهاب الفيروسي هو أهم أسباب التهاب التامور وفيروس كورونا أحد المسببات لكنه يتسبب أيضا في ارتفاع في إنزيمات القلب ولا أوصي بتجاهل التعليمات الطبية لأنها ستسبب آلاما كثيرة للاعب ما يؤدي لتجمع السوائل في القلب تستدعي لإجراء عملية جراحية لإخراج السوائل.
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