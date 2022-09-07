تعليق عقوبة حمدالله وعودته للمشاركة أمام الرائد

أعلن نادي اتحاد جدة يوم الأربعاء إمكانية مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول بدءا من المباراة القادمة بعد تعليق عقوبته بخطاب من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أصدرت عدة عقوبات على نادي الاتحاد على خلفية انتقال اللاعب المغربي إلى النادي الغربي قادما من النصر، وهي حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل التالية وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال وإيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 6 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال ومشعل السعيد مدير الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أشهر وعبدالرزاق حمدالله 4 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

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ونشر نادي الاتحاد بيانا عبر صفحته الرسمية في "تويتر" يؤكد تعليق العقوبة: تلقى النادي اليوم خطابا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق لاعب الفريق عبدالرزاق حمدالله وبذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق بدءا من المباراة القادمة.

وكان الاتحاد استهل موسمه بالفوز على العدالة بثلاثية نظيفة خارج أرضه قبل التعادل في جدة أمام الاتفاق على أن يواجه مضيفه الرائد في الجولة الثالثة.