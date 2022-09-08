أيمن الرفاعي يوضح كيف نجح الاتحاد في تعليق عقوبة حمدالله

تعليق عقوبة حمدالله وعودته للمشاركة أمام الرائد

أعلن نادي اتحاد جدة يوم الأربعاء إمكانية مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول بدءا من المباراة القادمة بعد تعليق عقوبته بخطاب من مركز ...