الاتحاد يهدد الرائد بحمدالله.. والاتفاق لاستغلال ظروف الباطن

يدخل اتحاد جدة مباراة مضيفه الرائد متسلحاً بعودة هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تعليق عقوبة إيقافه، بينما يأمل الاتفاق أن يستغل ظروف ضيفه الباطن في مباراتي يوم الجمعة بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وأعلن اتحاد جدة يوم الأربعاء تعليق عقوبة إيقاف مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من مركز التحكيم الرياضي، التي فرضتها عليه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي على خلفية شكوى مقدمة من ناديه السابق النصر، وضم المدرب البرتغالي نونو سانتو الهداف المغربي إلى قائمة الفريق المسافرة إلى القصيم يوم الخميس.

مادة اعلانية

وبدأ اتحاد جدة موسمه بالفوز على العدالة 3-0، قبل أن يتعادل بلا أهداف مع ضيفه الاتفاق في الجولة الماضية من المسابقة وضعته سادساً برصيد 4 نقاط.

وتلقت شباك الرائد أول أهداف عبدالرزاق حمدالله مع اتحاد جدة في يناير من العام الجاري الموسم الماضي، في مواجهة انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي المقابل يأمل الرائد في المواصلة على الانتصار الذي حققه الجولة الماضية على الوحدة بهدف دون رد، بعدما بدأ موسمه بالخسارة 2-1 أمام مضيفه أبها.

الاتفاق والباطن



وفي الجانب الشرقي من السعودية وتحديداً في الدمام، يطمع الاتفاق إلى أن يأخذ نصيبه من نقاط ضيفه الباطن الذي يعيش ظروفاً صعبة خلال الموسم الجاري.

وخسر الاتفاق مواجهته الدورية الأولى أمام الطائي بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع اتحاد جدة بلا أهداف في المباراة الثانية ليحتل المركز 11 برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل الباطن الترتيب برصيد أبيض من النقاط والأهداف، و8 أهداف في شباكه من مباراتي الشباب والفتح.