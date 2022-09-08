الشباب يستضيف الطائي.. والخليج والعدالة يبحثان عن الفوز الأول

يتطلع الشباب لمواصلة انطلاقته المثالية في دوري روشن السعودي عندما يستضيف الطائي المنتشي بانتصاريه المتتاليين فيما يلاحق ناديا الخليج والعدالة فوزهما الأول في مباراتهما بينما يأمل الوحدة تحقيق انتصاره الأول عندما يستقبل أبها.

ويستضيف الشباب نادي الطائي في مواجهة صعبة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض إذ يسعى أصحاب الأرض إلى استمرار انتصاراته المتتالية ومعادلة نقاط الهلال المتصدر والحفاظ على الشباك النظيفة بعد فوز أول على الباطن بثلاثية نظيفة وثان على أبها بأربعة أهداف دون رد، فيما حقق الطائي 6 نقاط أمام الاتفاق والعدالة ويستهدف الفوز الثالث تواليا ومزاحمة الهلال في الصدارة.

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ويتواجه الخليج والعدالة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام إذ يسعى الطرفان إلى تحقيق الفوز الأول في المسابقة إذ خسرا أمام الهلال وضمك والاتحاد والطائي تباعا.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية يسعى الوحدة الذي خسر مواجهتيه أمام النصر والرائد إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه أبها بعد تسجيله فوزا على الرائد قبل الخسارة من الشباب برباعية.