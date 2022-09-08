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مواجهة مثيرة بين الهلال والزمالك على كأس "سوبر لوسيل"

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الهلال الزمالك علي آل بليهي
مواجهة الفريقين الأخيرة تعود إلى عام 2018

مواجهة مثيرة بين الهلال والزمالك على كأس "سوبر لوسيل"

العربية.نت

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يلتقي الهلال السعودي والزمالك المصري مساء الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة على كأس "سوبر لوسيل" المقررة بين بطلي الدوريين السعودي والمصري.

وفاز الهلال ببطولة الدوري السعودي الموسم الماضي في الجولة الأخيرة، بعدما قلب تأخره خلف اتحاد جدة في الأمتار الأخيرة من المسابقة، بينما احتفظ الزمالك ببطولة الدوري التي حققها الموسم قبل الماضي.

ويدخل الهلال السعودي، بطل الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الماضية بجاهزية تامة عقب تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث بمسابقة دوري روشن السعودي على حساب الخليج والفيحاء بنتيجة واحدة 2-0، والفتح بهدف دون رد.

وخاض الزمالك آخر مباراة له يوم 30 أغسطس الماضي، ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، وخسرها أمام إيسترن كومباني 1 - 2.

وهذه مواجهة الفريقين الأولى منذ مباراة كأس السوبر المصري السعودي التي أقيمت عام 2018 وفاز حينها الزمالك على صاحب الأرض الهلال بهدفين مقابل هدف.

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