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الشباب يواصل نتائجه العريضة برباعية في شباك الطائي

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غوانكا الشباب الطائي
الأرجنتيني غوانكا سجل هدفين

الشباب يواصل نتائجه العريضة برباعية في شباك الطائي

العربية.نت

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واصل الشباب تسجيل نتائجه الكبيرة في دوري روشن السعودي بعدما هزم ضيفه الطائي 4-0 يوم الخميس، فيما فاز الوحدة على أبها بهدف وتعادل الخليج مع العدالة في الجولة الثالثة من المسابقة.

وفي الرياض، دخل الشباب مباراة ضيفه الطائي بالعلامة الكاملة و7 أهداف سجلها في شباك الباطن وأبها، وأحرز هدفه الأول عن طريق كريستيان غوانكا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وسجل الكونغولي آرون بوبيندزا الهدف الثاني من علامة الجزاء، وعاد غوانكا لتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء كذلك قبل أن يختتم كارلوس جونيور مهرجان الأهداف بتسجيل الرابع.

وأصبح الشباب متصدراً للمسابقة برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال.

وتغلب الوحدة على ضيفه أبها بهدف عكسي سجله العراقي سعد ناطق في شباك فريقه، فيما انتهت مباراة الصاعدين الخليج والعدالة بالتعادل السلبي.

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