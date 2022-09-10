التعاون يرفض الخسارة ويتعادل مع الفيحاء

فرض التعاون التعادل 1 - 1 على مضيفه الفيحاء يوم السبت في ختام المرحلة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وتقدم الفيحاء بهدف سجله سلطان مندش في الدقيقة 51 لكن حسن كادش خطف هدف التعادل للتعاون في الوقت بدل الضائع.

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وبعد خسارتين متتاليتين حصد الفيحاء أول نقطة له ليغادر المركز الأخير ويتقدم للمركز الرابع عشر كما رفع التعاون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع.