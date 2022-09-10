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مركز التحكيم يقبل طلب تنحي المحكم سلطان الصامل

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مركز التحكيم يقبل طلب تنحي المحكم سلطان الصامل

العربية.نت

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أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي يوم السبت قبوله طلب تنحي سلطان الصامل أحد المحكمين من هيئة تحكيم ثلاثية في المنازعة المقيدة بين ناديي الاتحاد والنصر.

وجاء على صفحة المركز الرسمية في "تويتر": إشارة إلى المنازعة المقيدة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي بين أطراف النزاع الاتحاد والنصر، والمنظورة من هيئة تحكيم ثلاثية فإن المركز يود الإيضاح أنه تلقى طلبا ليلة أمس من المحكم سلطان الصامل تضمن رغبته في التنحي عن نظر المنازعة المشار إليها وبعرض هذا الطلب على مجلس الإدارة فقد تم قبول الطلب بحسب ما اشتمل عليه من مسببات.

وأضاف البيان: وعليه فسيتم استئناف إجراءات المنازعة وفقا لما ورد في نص المادتين الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

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