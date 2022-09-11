أهلي جدة يهدر "جزائية" ويتعادل مع العروبة سلبياً

عاد أهلي جدة إلى التعثرات بعد تعادله مع مضيفه العروبة دون أهداف يوم الأحد في الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".
وشهد اللقاء إضاعة الإنجليزي لويس غرابان ركلة جزاء عند الدقيقة 38 بعدما تصدى لها مصطفى مطر حارس مرمى العروبة كما شارك الهولندي هشام فايق مع فريقه الغربي الجديد في الشوط الثاني.
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وكان الأهلي استهل مبارياته في المسابقة بتعادل مع القيصومة في جدة قبل الخسارة من الأخدود في نجران والفوز على أرضه أمام الخلود، ويحتل الفريق الغربي المركز العاشر وفي رصيده بخمس نقاط.
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