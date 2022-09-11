النصر يستعيد توازنه بثنائية ضمك

فاز النصر على ضيفه ضمك 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الثالثة دوري روشن السعودي والتي شهدت تعادل التعاون 1 - 1 على مضيفه الفيحاء.

وعلى ملعب مرسول بارك، تقدم النصر بهدفين حملا توقيع سامي خليل النجعي والبرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقتين 37 و60 ورد البرازيلي الآخر برونو دوارتي بالهدف الوحيد لضمك في الدقيقة 83.

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الفوز رفع رصيد النصر إلى ست نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف خلف ضمك صاحب المركز الخامس، والذي مني بالهزيمة الأولى هذا الموسم.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، تقدم الفيحاء بهدف سجله سلطان مندش في الدقيقة 51 لكن حسن كادش محبوب خطف هدف التعادل للتعاون في الوقت بدل الضائع.

وبعد خسارتين متتاليتين حصد الفيحاء أول نقطة له ليغادر المركز الأخير ويتقدم للمركز الرابع عشر كما رفع التعاون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع.