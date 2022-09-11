رينارد يستدعي 3 وجوه جديدة لوديتي الإكوادور وأميركا

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام بمدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري والتي شهدت تواجد رياض شراحيلي وأحمد بامسعود وعوض الناشري للمرة الأولى، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر وستكون الودية الثانية أمام منتخب أميركا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

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واستدعى رينارد (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر وهم: في حراسة المرمى محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، وفي الدفاع ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، وفي الوسط علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري وفي الهجوم سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.

وسيغادر المنتخب السعودي مساء يوم السبت القادم إلى مدينة أليكانتي الإسبانية بعد أن يجتمع اللاعبون في الرياض.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022 وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.