الشباب يبحث عن معادلة أفضل انطلاقاته في الدوري

يتطلع الشباب لمعادلة أفضل انطلاقة موسم في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين السعودي حين يواجه العدالة الأربعاء، فيما سيستضيف الطائي نظيره الفتح في باكورة مباريات الجولة الرابعة من من دوري روشن السعودي.



وحقق الشباب الفوز في أول ثلاث جولات، وإذا تفوق على العدالة القابع بالمركز قبل الأخير سيعادل انطلاقته المثالية بموسم 2011-2012 حين توج باللقب في النهاية، وهو لقبه الوحيد في فترة دوري المحترفين.



وأظهر الشباب، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، جدية منذ البداية في رحلته نحو إنهاء هيمنة الهلال على اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، إذ لعب فريق المدرب الإسباني فيسنتي مورينو بتوازن رائع بين الهجوم والدفاع، إذ سجل 11 هدفا في ثلاث مباريات ولم تهتز شباكه.



ويتصدر أربعة لاعبين من الشباب ترتيب الهدافين حاليا، وهم كارلوس جونيور وكريستيان غوانكا برصيد ثلاثة أهداف، ثم آرون بوبندزا وسانتي مينا بهدفين.



وستكون كفة الشباب الأرجح أمام العدالة الصاعد من الدرجة الأولى، والذي نال نقطة واحدة فقط ولم يسجل أي هدف حتى الآن.



الطائي والفتح







وفي المباراة الثانية يستضيف الطائي الطامح إلى العودة لمسار الانتصارات، الفتح، عقب خسارته الثقيلة الجولة الماضية أمام الشباب بأربعة أهداف لا رد لها.

وبدأ الطائي بشكل جيد بعد تحقيق فوزين متتاليين على حساب الاتفاق والعدالة، لكنه خسر بنتيجة ثقيلة أمام المتصدر الشباب.

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وفي المقابل يملك الفتح ثلاث نقاط جمعها من فوزه الوحيد حتى الآن على الباطن متذيل الترتيب، مقابل خسارتين أمام التعاون والهلال.