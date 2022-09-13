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قبول احتجاج الرائد ضد حمدالله شكلاً ورفضه موضوعاً

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حمدالله حجازي طارق حامد
حمدالله شارك للمرة الأولى هذا الموسم أمام الرائد

قبول احتجاج الرائد ضد حمدالله شكلاً ورفضه موضوعاً

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قبلت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي الاحتجاج المقدم من نادي الرائد ضد مشاركة عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة في مباراة الفريقين الجولة الماضية من دوري روشن السعودي شكلاً ورفضته موضوعاً في قرار قابل للاستئناف.

وشارك عبدالرزاق حمدالله في مباراة فريقه أمام مضيفه الرائد بعد تعليق عقوبة إيقافه من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وقالت لجنة الانضباط والأخلاق في قرار نشر على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء: تقدم نادي الرائد باحتجاج حول عدم نظامية مشاركة لاعب نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله في مباراة الفريقين، وبعد استكمال الرائد للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة نادي الاتحاد للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم.

وأضافت: تم قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية ورفضه من الناحية الموضوعية ومصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم في قرار قابل للاستئناف.

وفاز اتحاد جدة على مضيفه الرائد بهدف دون رد سجله المدافع المصري أحمد حجازي.

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