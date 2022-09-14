اتحاد جدة يواجه الخليج بهدف الاقتراب من الصدارة

يسعى اتحاد جدة إلى الاقتراب أكثر من الصدارة عندما يستضيف الخليج، بينما يتنافس الاتفاق مع ضيفه الرائد في مواجهة متكافئة يوم الخميس في اليوم الثاني من الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وخطف اتحاد جدة فوزاً هاماً عاد به إلى سكة الانتصارات الجولة الماضية على حساب مضيفه الرائد بهدف المدافع المصري أحمد حجازي، بينما حصد الخليج نقطته الأولى في المسابقة عقب تعادله مع الصاعد العدالة بلا أهداف، عقب خسارتين أمام الهلال وضمك.

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ويملك اتحاد جدة 7 نقاط من فوزين على العدالة والرائد مقابل تعادل بلا أهداف أمام الرائد، جعلته في المركز الثالث بالتساوي مع التعاون وبفارق نقطتين عن المتصدرين الشباب والهلال.

ولم يلتق الفريقان منذ قرابة 6 أعوام، إذ جاءت مباراتهما الأخيرة في يناير 2017 عندما تعادلا بهدف لمثله، سجل فهد المولد للاتحاد وعبدالله آل سالم للخليج.



الاتفاق والرائد



وفي الدمام، يأمل الاتفاق أن يواصل حصد النقاط عندما يستضيف الرائد، مستفيداً من فوزه الكبير على الباطن متذيل الترتيب ببثلاثة أهداف دون رد، ليصل إلى النقطة 4 عقب خسارته من الطائي وتعادله مع اتحاد جدة.

ويملك الرائد 3 نقاط جمعها من فوزه على الوحدة في الجولة قبل الماضية، إذ خسر في الجولة الأولى من أبها، وفي الثالثة من اتحاد جدة.