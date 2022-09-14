النصر يسعى لاستغلال ظروف الباطن والعودة بالفوز

سيكون النصر مرشحاً للحصول على النقاط الثلاث وتحقيق ثالث انتصاراته الدورية عندما يلعب في ضيافة الباطن يوم الخميس في الجولة الرابعة من مباريات دوري روشن السعودي.

وفاز النصر بصعوبة في مباراتيه أمام الوحدة وضمك بهدف دون رد وهدفين مقابل هدف، بينما تعرض للخسارة أمام التعاون في الجولة الثانية بهدف دون رد، إذ يملك 6 نقاط، فيما سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

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ولم ينعم النصر بزيارات سهلة لحفر الباطن منذ صعود نادي المدينة إلى دوري المحترفين السعودي موسم 2016-2017، إذ انتهت مباراته الأولى في الشمال الشرقي السعودي بخسارته 4-3 بعدما كان متقدماً بهدفين دون رد.

وفي الموسم اللاحق خرج النصر بنقطة صعبة من ملعب مضيفه عندما تعادلا بهدف لمثله، فيما انتصر بهدفين دون رد موسم 2018-2019 الذي شهد تتويج الأصفر الأخير ببطولة الدوري.

وعقب صعود الباطن مجدداً إلى دوري المحترفين مطلع موسم 2020-2021، فاز النصر 2-1 في مباراتهما التي أقيمت على أرض الأول، بينما شهدت مباراتهما الأخيرة في حفر الباطن إثارة كبيرة، إذ كان النصر متقدماً بثلاثة أهداف مقابل هدف مع دخول المباراة آخر عشر دقائق من عمرها، لكن الباطن عدل النتيجة بهدفين في دقيقة واحدة، لكن ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق العاصمي وحولها بيتي مارتينيز إلى هدف منحت النصر نقاط المباراة.

ومن غير المتوقع أن تكون مباراة الخميس على غرار سابقاتها، إذ يعاني الباطن من ظروف صعبة تمثلت بعدم قدرته على تسجيل لاعبين جدد نظراً لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، واتضح ذلك في مباريات الفريق التي خاضها في الدوري حتى الآن والتي خسرها جميعا، إذ تلقى 11 هدفاً دون أن يحرز أي أهداف.