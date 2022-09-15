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الهلال يواجه الوحدة للحفاظ على العلامة الكاملة

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كاريو الهلال الوحدة
من مواجهة الفريقين في الموسم قبل الماضي

الهلال يواجه الوحدة للحفاظ على العلامة الكاملة

العربية.نت

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يبحث الهلال عن مواصلة مطاردة الصدارة عندما يستضيف الوحدة، بينما يلتقي أبها مع الفيحاء والتعاون مع ضمك في ختام الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي يوم الخميس.

وحقق الهلال 3 انتصارات متتالية في المسابقة على حساب الخليج والفيحاء والفتح وضعته في المركز الثاني خلف الشباب الذي يتصدر المسابقة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

ويملك الوحدة 3 نقاط جمعها من فوزه الأخير على أبها، بعدما خسر مباراتيه الأوليين أمام النصر والرائد.

وكانت المباراة الأخيرة بين الفريقين جرت في مارس من العام الماضي 2021 وانتهت 4-2، وشهدت تسجيل الفرنسي بافيتمبي غوميز "هاتريك" بينما أحرز لوسيانو فييتو الهدف الرابع.

وفي أبها، يبحث أصحاب الأرض عن العودة للانتصارات من جديد بعد غيابها آخر جولتين أمام الوحدة والشباب، بينما يملك الفيحاء نقطة واحدة من تعادله الأخير أمام التعاون، بينما تلقى خسارتين أمام الهلال وضمك.

ويبحث التعاون عن الحصول على النقطة العاشرة وتعويض تعادله الأخير عندما يلعب مع ضمك، إذ حقق فوزين على الفتح والنصر قبل تعادله مع الفيحاء.

ويملك ضمك 6 نقاط من فوزين على الفيحاء والخليج قبل خسارته الجولة الماضية أمام مستضيفه النصر.

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