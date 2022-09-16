حمدالله يسجل ثنائية ويقود اتحاد جدة إلى تجاوز الخليج

سجل عبدالرزاق حمدالله هدفين ليقود فريقه اتحاد جدة إلى الفوز على ضيفه الخليج في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي يوم الخميس .

وأحرز المهاجم المغربي هدفه الأول بعد مرور 4 دقائق عندما حول كرة ركنية إلى داخل مرمى الخليج، وفي الدقيقة 69 استغل حمدالله كرة ساقطة من حارس الضيوف ليسددها في المرمى ويؤكد فوز فريقه.

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وتعرض البديل حازم الزهراني لاعب الخليج إلى الطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 73 .

وأصبح اتحاد جدة ثانياً برصيد 10 نقاط، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة الهلال مع ضيفه الوحدة يوم الجمعة، بينما بقي الخليج في المركز 14 برصيد نقطة واحدة.

وفي المباراة الأخرى، حقق الرائد فوزه الثاني في مسابقة الدوري على حساب الاتفاق، إذ تقدم الأول بهدف السويدي روبن كوايسون في الدقيقة 40، لكن في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول سجل كريم البركاوي هدف التعادل، وقبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي سجل محمد فوزير هدف الفوز.

وارتفع رصيد الرائد إلى 6 نقاط في المركز الثامن، بينما يملك الاتفاق 4 نقاط في المركز التاسع.