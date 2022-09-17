أهلي جدة يعود للانتصارات بنقاط أحد

عاد أهلي جدة إلى طريق الانتصارات بفوزه على أحد 3 - صفر ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو".

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة حقق وصل الأهلي إلى نقطته السادسة بعد إنهائه الشوط الأول بهدفي عبدالله المقرن وعلي الأسمري قبل أن يضيف زياد الجهني الثالث في الشوط الثاني.

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وكان الأهلي خسر مباراة واحدة في المسابقة أمام الأخدود وتعادل مع القيصومة والعروبة فيما حقق فوزا أمام الخلود.