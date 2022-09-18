المنتخب السعودي يصل أليكانتي استعداداً للإكوادور وأميركا

وصلت بعثة المنتخب السعودي يوم السبت إلى مدينة أليكانتي الإسبانية استعدادًا لبدء المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري.

وسيخوض المنتخب خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أميركا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

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وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار أليكانتي، نبيل الزهراني المستشار في سفارة السعودية في مدريد ورئيس قسم المراسم والعلاقات