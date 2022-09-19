المنتخب السعودي للشباب يتأهل إلى كأس آسيا

نجح المنتخب السعودي في التأهل للنهائيات بعد فوزه على الصين مساء يوم الأحد بنتيجة 1-0 ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز ميانمار على المالديف 3-0 على إستاد محمد بن فهد في الدمام.

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ويشار إلى أن نتائج منتخب أوزبكستان لا تحتسب في الترتيب النهائي من أجل تحديد المتأهلين إلى النهائيات، كونه حصل على بطاقة التأهل المباشرة بصفته الدولة المضيفة.

وبعد عدم احتساب نتائج منتخب أوزبكستان، تصدرت السعودية ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للصين، و3 لميانمار، في حين بقي رصيد المالديف خالياً من النقاط.

وحصل منتخب السعودية على بطاقة التأهل للنهائيات عن المجموعة، في حين ينتظر منتخب الصين تحديد أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز الصين على ميانمار 3-1 وأوزبكستان على المالديف 7-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز السعودية على المالديف 11-0 وأوزبكستان على ميانمار 3-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز أوزبكستان على السعودية 2-1 والصين على المالديف 5-0، وشهدت الجولة الرابعة فوز السعودية على ميانمار 5-0 وأوزبكستان على الصين 2-1.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.