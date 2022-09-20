المنتخب السعودي يواصل تحضيراته لوديتي الإكوادور وأميركا

واصل المنتخب السعودي يوم الاثنين تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا مدينة أليكانتي الإسبانية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيخوض المنتخب خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري وستكون الودية الثانية أمام منتخب أميركا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

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وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على "ملعب منتجع لافينكا" تحت إشراف هيرفي رينارد المدير الفني وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت تقسيمه على منتصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة على صعيد متصل اكتفى "حسان التمبكتي" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل المنتخب يوم الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا على "ملعب منتجع لافينكا".