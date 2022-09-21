فرهاد عبدالله: الطلب على الحكم الأجنبي انخفض

أكد فرهاد عبدالله مدير دائرة التحكيم في اتحاد القدم السعودي أن نسبة طلب الحكام الأجانب في المسابقات المحلية انخفضت بشكل ملحوظ الموسم الماضي.
وقال عبدالله لبرنامج "في المرمى": كان الطلب على الحكام الأجانب عالياً قبل موسمين، وفي الموسم الماضي انخفضت النسبة إلى 28% ونطمح إلى أن تكون النسبة أقل من ذلك مستقبلاً.
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