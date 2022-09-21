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فرهاد عبدالله: الطلب على الحكم الأجنبي انخفض

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فرهاد عبدالله: الطلب على الحكم الأجنبي انخفض

دبي - قناة العربية

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أكد فرهاد عبدالله مدير دائرة التحكيم في اتحاد القدم السعودي أن نسبة طلب الحكام الأجانب في المسابقات المحلية انخفضت بشكل ملحوظ الموسم الماضي.

وقال عبدالله لبرنامج "في المرمى": كان الطلب على الحكام الأجانب عالياً قبل موسمين، وفي الموسم الماضي انخفضت النسبة إلى 28% ونطمح إلى أن تكون النسبة أقل من ذلك مستقبلاً.

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