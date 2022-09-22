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السلمي: إقامة المؤتمر الصحفي الدوري لإيضاح الحقائق

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السلمي: إقامة المؤتمر الصحفي الدوري لإيضاح الحقائق

دبي - قناة العربية

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أكد رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل في السعودية أن إقامة المؤتمر الصحفي الدوري جاء لإيضاح الحقائق المتعلقة بالقطاع الرياضي، وأنه ضمن استراتيجية الوزارة الإعلامية للتواصل مع وسائل الإعلام.

وقال السلمي لبرنامج "في المرمى": تسعى وزارة الرياضة ضمن استراتيجيتها الإعلامية للتواصل مع وسائل الإعلام بأفضل شكل ممكن، والمؤتمر الصحفي الدوري جاء لإيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بالقطاع الرياضي وتسليط الضوء على أبرز الأحداث.

وواصل: خروج المسؤول في المؤتمر يعتمد على القضايا الدائرة في الوسط الرياضي وكذلك الإنجازات. وأتبع: هناك قضايا لها تبعات قانونية ويصعب الحديث عنها نظراً لأن الإجراءات قد تكون قائمة، ولا يمكن تجاوز هذا اللوائح مهما كانت سلطة المسؤول.

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