مدربو الإكوادور.. نجاح مع الهلال وفشل في النصر

عرف تاريخ منتخب الإكوادور 3 مدربين سبق لهم العمل في الأندية السعودية خلال القرن الحالي، وآخرهم الأرجنتيني غوستافو ألفارو المدرب الذي أعاد منتخب "لا تريكولورز" إلى كأس العالم القادمة في قطر أواخر نوفمبر المقبل.

وتولى ألفارو تدريب الإكوادور في أغسطس 2020، أي بعد 11 عاماً منذ تقديمه استقالته من تدريب أهلي جدة، التي جاءت في شهر نوفمبر 2009، وحينها لم يمض أكثر من 4 أشهر في الغرب السعودي.



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واختار المدرب الكولومبي الشهير فرانشيكو ماتورانا تدريب منتخب الإكوادور بعد تجربته القصيرة مع أتلتيكو مدريد الإسباني في عام 1995، وأمضى عامين في كيتو قبل العودة إلى بلاده لتدريب مليوناريس ومن ثم منتخبات كوستاريكا وبيرو وكولومبيا ثم أحضره الهلال في منتصف موسم 2001-2002.

ومع الأزرق احتفل ماتورانا ببطولة دوري ذلك الموسم عقب الفوز على اتحاد جدة بهدفي عبدالله الجمعان، وأضاف بطولة كأس الكؤوس الآسيوية إلى خزائن الهلال بعد الفوز على تشونبوك الكوري الجنوبي بهدف حسين العلي الذهبي، لكنه قرر الاستقالة من منصبه نهاية ذلك الموسم.



وبعد عقد كامل من التدريب في أميركا الوسطى والجنوبية، عاد ماتورانا إلى الرياض مطلع 2012 لكن في الجانب الأصفر منها ليدرب النصر ويصبح واحداً من 8 مدربين تولوا تدريب الغريمين التقليديين، لكنه أقيل من منصبه في أواخر ذلك العام عقب خسارة أمام الهلال ذاته 3-1 موسم 2012-2013.

واستعان النصر في أواخر 2017 بالمدرب البوليفي غوستافو كونتيروس لكن كذلك تجربته لم تستمر طويلاً، إذ تمت إقالته مطلع العام التالي بعدما فاز في 6 مباريات مقابل 3 تعادلات و5 هزائم.