هل يسير اللاعبون على خطى جوليانو ؟ .. الرفاعي يوضح

أكد أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي أن اللاعب الذي وافق على خصم جزء من راتبه خلال فترة توقف النشاط الرياضي إبان فترة انتشار فيروس كورونا، لا يحق له الرجوع والمطالبة بها، بخلاف قضية البرازيلي جوليانو مع النصر السعودي الذي حصل على مستحقاته المالية بما فيها الخصم المالي عن تلك الفترة.

وثبتت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" حكم فيفا ضد نادي النصر ورفضت استئنافه بخصوص مستحقات اللاعب البرازيلي والبالغة 6 ملايين يورو بما فيها خصم جزء من راتبه أثناء فترة توقف النشاط الرياضي بين مارس وأغسطس من عام 2020.

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وقال الرفاعي لبرنامج "في المرمى": القرار الصادر ضد نادي النصر يعني تثبيت الحكم المبدئي ويعني أن الأخير صحيح ويكتسب القطعية، أما عن إمكانية مطالبة اللاعبين الباقين باسترداد مبالغ الخصم مستقبلاً فهو أمر غير قانوني لأن أغلب اللاعبين جددوا عقودهم عقب تلك الفترة وهذا يعني قبولهم الشرط وبالتالي لا يحق لهم المطالبة.