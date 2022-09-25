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أهلي جدة يتعاقد مع المدرب موسيماني

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المدرب الجنوب إفريقي

أهلي جدة يتعاقد مع المدرب موسيماني

العربية.نت

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أعلن نادي أهلي جدة يوم الأحد تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني خلفا ليوسف عنبر الذي عين مؤقتا بعد الاستغناء عن خدمات الأوروغوياني روبرت سيبولدي.

وبدأ أهلي جدة الموسم الحالي في دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو" بقيادة سيبولدي قبل أن تقرر الإدارة الجديدة برئاسة وليد معاذ الاستغناء عنه وتعيين يوسف عنبر بشكل مؤقت قاد خلالها الفريق في مواجهات الخلود والعروبة وأحد.

وبدأت مسيرة موسيماني، 56 عاما، التدريبية عام 2001 برفقة سوبر سبورت قبل أن يقود منتخب جنوب إفريقيا ومنه إلى نادي ماميلودي صنداونز ليذهب بعدها إلى الأهلي المصري بين 2020 و2022.

وحقق موسيماني عددا من البطولات في مسيرته من أبرزها دوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر الإفريقية 3 مرات.

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