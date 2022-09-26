المنتخب السعودي يطمح إلى إنهاء معسكره بالفوز على أميركا

يطمح المنتخب السعودي لكرة القدم إلى تحسين أدائه عندما يلاقي نظيره الأميركي، الثلاثاء، في مباراة دولية ودية على ملعب "نويفا كوندومينا" في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم في قطر.

ويلعب "الأخضر" الذي بلغ نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما يلعب المنتخب الأميركي في مجموعة ثانية تضم منتخبات إنجلترا وويلز وإيران.

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وكانت السعودية تعادلت مع الإكوادور سلباً الجمعة، بينما خسر المنتخب الأميركي أمام نظيره الياباني صفر-2 في اليوم عينه.

وسبق للمنتخبين السعودي والأميركي أن تقابلا 6 مرات، منها مباراتان في كأس القارات و4 وديات، فازت السعودية في مباراتين والمنتخب الأميركي في ثلاث وتعادلا مرة واحدة.

ولم يقدم الأخضر في مباراته الماضية المستوى المأمول، رغم التعادل الذي ساهم فيه بشكل كبير الحارس المتألق محمد العويس، لكنه يأمل في أن يظهر بصورة مختلفة ويقدم الأداء المطلوب منه.

في المقابل، يطمح المنتخب الأميركي إلى تجاوز خسارته أمام اليابان، معوّلا على مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية أمثال مات تيرنر حارس مرمى أرسنال الإنجليزي ومدافع ميلان الإيطالي سيرجينيو ديست ولاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني جيوفاني رينا ولاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ويستون ماكيني.