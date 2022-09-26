المنتخب السعودي يواصل تحضيراته لتجريبية أميركا

واصلَ المنتخب السعودي يوم الأحد استعداداته لمواجهة منتخب أميركا ودياً مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلقُ في شهر نوفمبر المقبل.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتَهم التدريبيةَ على "ملعب منتجع لافينكا" تحت إشراف المدرب هيرفي رينارد بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري مباريات مصغَّرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

مادة اعلانية

ويواصلُ المنتخب يوم الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا على "ملعب منتجع لافينكا".