سالم الدوسري يخضع لعملية جراحية.. ويخضع لفترة استشفاء

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يوم الاثنين خضوع المهاجم سالم الدوسري لعملية استئصال الزائدة الدودية وخضوعه لفترة استشفاء.
وكتب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": أجرى سالم الدوسري في مدينة أليكانتي الإسبانية عملية استئصال الزائدة الدودية وتكللت بالنجاح، وسيخضع لفترة استشفاء تحت إشراف الجهاز الطبي بالمنتخب.
ويستعد المنتخب السعودي للقاء نظيره الأميركي وديا مساء الثلاثاء، وذلك في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2022 المقررة في قطر في نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وتعادل المنتخب السعودي مع نظيره الإكوادوري سلبيا في المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
المنتخب السعودي يواصل تحضيراته لتجريبية أميركاواصلَ المنتخب السعودي يوم الأحد استعداداته لمواجهة منتخب أميركا ودياً مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا ضمن المرحلة ... رياضة سعودية
-
"الاستقرار" سر الشباك النظيفة في دوري روشن السعوديفيديو الرياضة
-
المنتخب السعودي يواصل تحضيراته لوديتي الإكوادور وأميركاواصل المنتخب السعودي يوم الاثنين، تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا في مدينة أليكانتي الإسبانية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية