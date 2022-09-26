سالم الدوسري يخضع لعملية جراحية.. ويخضع لفترة استشفاء

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يوم الاثنين خضوع المهاجم سالم الدوسري لعملية استئصال الزائدة الدودية وخضوعه لفترة استشفاء.



وكتب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": أجرى سالم الدوسري في مدينة أليكانتي الإسبانية عملية استئصال الزائدة الدودية وتكللت بالنجاح، وسيخضع لفترة استشفاء تحت إشراف الجهاز الطبي بالمنتخب.



ويستعد المنتخب السعودي للقاء نظيره الأميركي وديا مساء الثلاثاء، وذلك في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2022 المقررة في قطر في نوفمبر وديسمبر المقبلين.



وتعادل المنتخب السعودي مع نظيره الإكوادوري سلبيا في المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي.

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