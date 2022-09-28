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غوانكا والمعيوف الأفضل في شهر سبتمبر

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غوانكا الشباب الطائي
غوانكا سجل 3 أهداف

غوانكا والمعيوف الأفضل في شهر سبتمبر

العربية.نت

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فاز الأرجنتيني كريستيان غوانكا لاعب الشباب بجائزة لاعب شهر سبتمبر في دوري روشن السعودي، بينما حصل عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال على جائزة الحارس الأفضل في الشهر ذاته.

وأحرز غوانكا 3 أهداف في 3 مباريات خاضها مع الفريق العاصمي أمام الباطن والطائي وأبها، بينما تصدى المعيوف لـ6 كرات في مباراتين لعبهما مع الهلال.

وحصل الإسباني فيسينتي مورينو مدرب الشباب على جائزة أفضل مدرب بعدما حقق فريقه العلامة الكاملة حتى الآن بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة.

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