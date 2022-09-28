نواف العابد: تركت الهلال بسبب رينارد.. وبكيت كثيراً

كشف نواف العابد العائد مجدداً إلى صفوف المنتخب السعودي أنه قرر ترك نادي الهلال والانتقال إلى الشباب بعد مكالمة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مشيراً إلى أنه عاش فترة صعبة بكى فيها وضرب التلفزيون بعد خضوعه لعملية جراحية وابتعاده عن الملاعب.

وقال العابد لبرنامج "في المرمى": مكالمة المدرب هيرفي رينارد جعلتني أترك الهلال وانتقل إلى الشباب بحثاً عن فرص لعب، وجاءت بطولة دوري أبطال آسيا الأخيرة وفتحت لي أبواب العودة إلى القائمة الدولية بعد غياب.

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وواصل: لم يكن البرازيلي تشاموسكا مدرب الشباب يشركني في المباريات ولا أعلم ما السبب، لكن تغير الأمر بعد وصول الروماني سوموديكا، إذ لعبت واستطعت إثبات قدراتي.

وأتبع: قال لي رينارد في مكالمة " أجبرني على أن أضمك إلى المنتخب من جديد" وعندما لم يأخذني مع القائمة التي شاركت في المعسكر الأخير في الصيف شعرت بأنه يريد اختبار ردة فعلي، لكني كنت قد استبدلت السلبيات في حياتي إلى إيجابيات، وأصبحت أكثر نضجاً من ذي قبل.

وختم: عشت فترة صعبة للغاية بعد العملية الجراحية، بكيت كثيراً وضربت التلفزيون، وعندما عرفت بانضمامي إلى المنتخب من جديد، شعرت بأنني أعيش أسعد أيام حياتي.