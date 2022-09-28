.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نواف العابد: تركت الهلال بسبب رينارد.. وبكيت كثيراً

  • الخط

نواف العابد: تركت الهلال بسبب رينارد.. وبكيت كثيراً

مورسيا - نايف الثقيل

نشر في: آخر تحديث:

كشف نواف العابد العائد مجدداً إلى صفوف المنتخب السعودي أنه قرر ترك نادي الهلال والانتقال إلى الشباب بعد مكالمة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مشيراً إلى أنه عاش فترة صعبة بكى فيها وضرب التلفزيون بعد خضوعه لعملية جراحية وابتعاده عن الملاعب.

وقال العابد لبرنامج "في المرمى": مكالمة المدرب هيرفي رينارد جعلتني أترك الهلال وانتقل إلى الشباب بحثاً عن فرص لعب، وجاءت بطولة دوري أبطال آسيا الأخيرة وفتحت لي أبواب العودة إلى القائمة الدولية بعد غياب.

وواصل: لم يكن البرازيلي تشاموسكا مدرب الشباب يشركني في المباريات ولا أعلم ما السبب، لكن تغير الأمر بعد وصول الروماني سوموديكا، إذ لعبت واستطعت إثبات قدراتي.

وأتبع: قال لي رينارد في مكالمة " أجبرني على أن أضمك إلى المنتخب من جديد" وعندما لم يأخذني مع القائمة التي شاركت في المعسكر الأخير في الصيف شعرت بأنه يريد اختبار ردة فعلي، لكني كنت قد استبدلت السلبيات في حياتي إلى إيجابيات، وأصبحت أكثر نضجاً من ذي قبل.

وختم: عشت فترة صعبة للغاية بعد العملية الجراحية، بكيت كثيراً وضربت التلفزيون، وعندما عرفت بانضمامي إلى المنتخب من جديد، شعرت بأنني أعيش أسعد أيام حياتي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إدانة متحفظة من إدارة بايدن لقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران.. لماذا؟ إدانة متحفظة من إدارة بايدن لقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران.. لماذا؟
اكتشف المزيد