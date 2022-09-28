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ياسر المسحل: راضِ عن 99% من الأسماء في المنتخب السعودي

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ياسر المسحل: راضِ عن 99% من الأسماء في المنتخب السعودي

مورسيا - نايف الثقيل

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أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رضاه عن 99% من الأسماء التي يختارها المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مشيراً إلى أنه لا يعرف عن القائمة الدولية إلا قبل صدورها رسمياً بساعة واحدة.

وقال المسحل لـ"في المرمى": راضِ عن 99% من الأسماء في قائمة المنتخب_السعودي ، ولا أعرفها إلا قبل إعلان القائمة بساعة فقط.

وتابع: برنامج المنتخب_السعودي الإعدادي لـكاس العالم مقنع، وحاولنا استقطاب أفضل المنتخبات المتاحة، فنحن نعمل كل ما نستطيع لتجهيز منتخب يشرف الجميع في المونديال.

وختم المسحل: أتابع وأراقب كل شيء يدور في المنتخب السعودي ، وأناقش هيرفي رينارد في كثير من الحالات.

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