ضمك يستضيف الطائي.. والوحدة أمام الاتفاق

تنطلق مباريات دوري روشن السعودي يوم السبت بعد انتهاء فترة التوقف الدولية بمباريات الوحدة والاتفاق والرائد والعدالة والخليج والباطن وضمك والطائي.

ويطارد الوحدة وضيفه الاتفاق الفوز الثاني عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع يوم السبت فيما يبحث الرائد عن فوزه الثالث عندما يستقبل العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

مادة اعلانية

وسيسعى الخليج إلى الصحول على نصيبه من نقاط ضيفه الباطن على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويأمل ضمك في استعادة نغمة الفوز التي غابت عنه في آخر مباراتين عندما يستقبل الطائي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.