علاء كنو: شقيقي وقع مع النصر.. والهلال رفض الصلح

كشف علاء كنو، الشخصية الأكثر ارتباطاً بقضية شقيقه محمد كنو، أن الأخير وقع مع نادي النصر السعودي في يناير الماضي، مشيراً إلى أن إدارة الهلال رفضت مبادرته بحل الأمر بين الغريمين ودياً.

ووقع كنو لمصلحة النصر ثم جدد عقده مع الهلال مطلع العام الجاري، ليتم إيقافه 4 أشهر في مايو الماضي وحرمان الهلال من التسجيل فترتين وإلزامه مع اللاعب بدفع 20 مليون ريال لصالح النصر.

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وقال علاء كنو الذي ظهر للمرة الأولى إعلاميا عبر برنامج "في المرمى": شقيقي محمد وقع عقده مع النصر بنفسه وكنت شاهداً على ذلك، وطلبت عدم التقاط الصور بسبب أن الهلال كان سيلعب نهائي كأس السوبر السعودي .

وأتبع: قدمت مبادرة لحل الأمر بين النصر والهلال بشكل ودي، لكن إدارة الأخير رفضت الاستجابة.

وحول ما عرف اصطلاحاً بـ"الورقة البيضاء" أجاب اللاعب السابق والمهندس الحالي: إنها قصة لا تدخل العقل، واستغرب ممن تبنى هذه الرواية التي لا تمت للحقيقة بصلة، هي ورقة عادية تحفظ حق شقيقي #محمد كنو

وكشف كنو أن أن هناك قضية مرفوعة في المحاكم تجاه أحد أعضاء شرف الهلال بخصوص مستحقات مالية تبلغ 7 ملايين ريال لشقيقه لم يستلمها، مشيراً إلى أن عرض الهلال للتجديد مع محمد كان 5 ملايين ريال بينما قدم النصر 9 ملايين ريال سعودي.