وفاة خالد الزيلعي بعد معاناة مع المرض

توفي خالد الزيلعي لاعب المنتخب السعودي يوم الجمعة عن عمر يناهز 35 عاماً بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري.
ولعب لاعب الوسط لعدة أندية مثل أبها والنصر الذي حقق معه 3 ألقاب قبل أن يعار للتعاون وانتقل بعدها لفريق الفيصلي والباطن والرائد وأبها والعين.
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وخاض الزيلعي 8 لقاءات دولية بقميص المنتخب السعودي ما بين 2010 و2014 سجل خلالها هدفا في مرمى فلسطين ضمن بطولة كأس العرب.
وكان الزيلعي أصيب بمرض التصلب الجانبي الضموري في 2020 عندما أعلن الراحل عن إصابته عبر حسابه الرسمي في "تويتر".
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