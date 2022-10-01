الرائد يقلب خسارته أمام العدالة.. وضمك يعبر الطائي

فاز فريق ضمك على ضيفه الطائي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن)، والتي شهدت أيضا فوز الرائد على العدالة 2 - 1.

وسجل هدفي ضمك عبد الله العمار وحارس المرمى مصطفى زغبة في الدقيقتين 53 و78.

مادة اعلانية

ورفع ضمك رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد الطائي عند تسع نقاط في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، فاز الرائد على العدالة 2 - 1.

وسجل هدفي الرائد كريم البركاوي وجوليو تافاريس في الدقيقتين 63 و71، فيما سجل هدف العدالة لوتارو بالاسيوس في الدقيقة 35.

ورفع الرائد رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس، وتوقف رصيد العدالة عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.