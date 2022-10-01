النصر يخشى معادلة الاتحاد لرقم لهلال

يقترب الاتحاد من تحقيق رقم قياسي خاص بنادي الهلال عندما يحل ضيفاً على النصر في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي يوم الأحد على ملعب مرسول بارك.

ويخشى أصحاب الأرض من فوز الفريق الضيف إذ بات على بعد خسارة واحدة من النادي ليعادل الخسائر المتتالية أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين وهو الرقم الأعلى الذي تعرض له الأصفر العاصمي أمام جميع أندية دوري المحترفين في مواسمه المختلفة.

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وخسر النصر 4 مباريات متتالية أمام الهلال منذ انطلاق دوري المحترفين بدأت حينها السلسلة في إياب موسم 2010-2011 عندما خسر بهدف دون رد وصولا إلى لقاء الذهاب من موسم 2012-2013.

ووصلت هزائم النصر أمام الاتحاد إلى 3 مباريات متتالية تعود أولى انتصارات الفريق الغربي إلى آخر جولات موسم 2020-2021 عندما انتهى اللقاء في مرسول بارك 1 – 2 بهدفي رومارينيو وعبدالعزيز البيشي مقابل هدف لحمدالله فيما انتهى لقاء الذهاب في الموسم الماضي على أرضية الملعب نفسه بثلاثة أهداف لهدف سجلها عبدالرحمن العبود وإيغور كورونادو ووبرونو هنريكي بينما سجل سلطان الغنام الهدف الوحيد للفريق العاصمي.

وفي آخر مواجهات الفريقين ضمن مباريات الدور الثاني لموسم 2021-2022 فاز الاتحاد على النصر بثلاثية نظيفة في جدة حينها سجل رومارينيو وعبدالعزيز البيشي وعبدالرزاق حمدالله.